Le gros coup de pression du PSG à plusieurs joueurs

Dans environ trois semaines, le PSG joue une grosse partie de sa saison avec ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un duel face au Bayern qui s’annonce passionnant, et qui est clairement l’affiche la plus apétissante de ces huitièmes. Mais du côté parisien, on est pas totalement serein, concernant l’état de santé de certains joueurs notamment.

Que les Parisiens se rassurent, les Bavarois sont eux aussi régulièrement victimes de pépins physiques cette saison, et la balance s’équilibre plutôt bien de ce côté là. En revanche, il y a aussi un autre problème dans l’effectif parisien : certains joueurs qui sous-performent. Le quotidien l’Equipe dévoile que le staff de Christophe Galtier et Luis Campos ont mené à bien des entretiens individuels pour mettre un peu la pression sur certains joueurs.

Plusieurs joueurs doivent faire mieux

Il y a Neymar déjà, qui en plus d’être concerné par les problèmes physiques mentionnés ci-dessus, préoccupe aussi à cause de son niveau et de son incapacité à gagner des duels, explique le journal. C’est particulièrement vrai depuis son retour du Mondial, puisque la vedette de la Canarinha n’a pas été particulièrement performante contre Strasbourg (avec un rouge à la clé), Angers ou Rennes. Vient aussi le cas de Sergio Ramos, qui inquiète beaucoup les têtes pensantes du PSG, lui qui est loin d’être serein sur les séquences défensives.

Le nom de Renato Sanches, qui connaît bien le Bayern, est aussi mentionné. Galtier et Campos estiment qu’il doit apporter bien plus, prendre plus d’initiatives avec le ballon et briser des lignes plus facilement. Enfin, Hugo Ekitike est également cité parmis les joueurs qui doivent améliorer leur niveau de jeu. L’ancien Rémois, qui est tout de même plus performant ces derniers temps, ne serait pas toujours réceptif aux consignes du staff parisien selon le journal. L’heure du réveil a sonné !