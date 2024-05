Euro 2024 : ce qu’il faut savoir de la Hongrie

Le parcours de qualification et le groupe

Sixième participation à un Euro et la troisième d’affilée pour la Hongrie. Présente en 1964, 1968 et 1972, la sélection d’Europe Centrale aura attendu 44 ans pour retrouver le chemin d’une participation à cette compétition. Profitant de l’élargissement de l’Euro de 16 à 24 équipes lors de l’édition 2016, la Hongrie a su retrouver une compétitivité grâce à des joutes plus régulières contre les grosses écuries. Huitième de finaliste en 2016 en terminant devant le Portugal et l’ennemi historique autrichien, la Hongrie a joué les trouble-fêtes en 2020 en posant de gros problèmes au Portugal, à la France et à l’Allemagne malgré une élimination en phase de poules. Pour cette troisième qualification de rang à un Euro, la Hongrie tentera de créer de nouveau la sensation. Dans un groupe homogène avec la Suisse, l’Écosse et le pays hôte, l’Allemagne, qui part avec une longueur d’avance, les Magyarok auront un coup à jouer. La qualification a été plutôt facile avec une première place acquise sans la moindre défaite dans un groupe peu relevé avec la Serbie, le Monténégro, la Lituanie et la Bulgarie. Les choses sérieuses débuteront le samedi 15 juin pour la bande de Marco Rossi.

Les qualités et faiblesses

La Hongrie a l’avantage d’avoir depuis plusieurs années la même ligne de conduite. Basés sur un 3-4-2-1 cher à Marco Rossie les Trikolór s’appuient sur une défense solide et résiliente pour accompagner Péter Gulacsi. Avec son compère de Leipzig Willi Orbán et des joueurs évoluant aussi en Bundesliga comme Attila Szalai et Marton Dardai (ou encore Adam Lang qui joue à Chypre ndlr), le trio défensif hongrois reste une valeur sûre. Si les couloirs ont parfois posé question au niveau de l’animation, le côté gauche est désormais pourvu avec Milos Kerkez. Côté droit, il y a moins d’options avec le Havrais Loïc Nego et Bendegúz Bolla. La Hongrie peut aussi s’appuyer sur un entrejeu technique et qualitatif.

Avec une doublette composée d’Adam Nagy en sentinelle ainsi que Callum Styles l’Anglais naturalisé Hongrois, les Trikolór ont une bonne rampe de lancement à laquelle s’ajoute parfois Dominik Szoboszlai qui évolue plus haut, mais dispose d’une grande liberté de déplacement. Aux côtés du joueur de Liverpool, Rolland Sallai (Fribourg) a un rôle plutôt perforant puisqu’il évolue habituellement comme ailier. Son rôle est d’apporter de la profondeur. Devant, Barnabás Varga, le buteur du Ferencvaros est devenu incontournable et aura la lourde mission de prendre la succession d’Adam Szalai parti à la retraite depuis un an. Si la Hongrie dispose d’un collectif rôdé et de quelques individualités intéressantes, les doutes subsistent plutôt par rapport au banc avec certains postes où il y a moins de profondeur. La qualité des individualités risque aussi d’atteindre un plafond plus on avancera dans le tournoi. Pour autant, les Hongrois peuvent se satisfaire d’avoir su maintenir une ligne directrice et d’arriver à progresser de manière linéaire depuis quelques années.

Le sélectionneur : Marco Rossi

À la tête de cette équipe depuis juin 2018, Marco Rossi y réalise un gros travail depuis quelques années. Parvenant à qualifier la Hongrie pour l’Euro 2020 et tout proche d’atteindre le final four de la Ligue des Nations 2023 (2e derrière l’Italie, mais devant l’Allemagne et l’Angleterre), le technicien transalpin a encore réussi à qualifier cette sélection pour l’Euro 2024. Avec son 3-4-2-1 classique et une équipe solide défensivement qui sait faire mal en transition, il a su mettre tout le monde d’accord au pays par son travail. Se plaisant dans son travail avec l’équipe nationale avec qui il est sous contrat jusqu’en décembre 2025, il avait déclaré sa flamme à la Hongrie lors de l’épopée en Ligue des Nations : «je voudrais encore une fois remercier la Hongrie, le peuple hongrois et les supporters, mais on ne le fera jamais assez. Ce fut un honneur de lire tant de bonnes choses sur moi-même. Cependant, permettez-moi de dire que les plus grands remerciements vont aux garçons qui courent et se battent de tout leur cœur ! Merci les gars! Hongrois, foncez !» Avant de briller avec la sélection, Marco Rossi avait réalisé de belles performances avec le Honved où il a été champion de Hongrie en 2017 et l’équipe slovaque de Dunajska Streda.

La star : Dominik Szoboszlai

Absent de l’Euro 2020 alors qu’il avait qualifié la Hongrie grâce à un but dans le temps additionnel contre l’Islande (2-1) en barrages, Dominik Szoboszlai va pouvoir se rattraper cette fois en participant à l’édition 2024. Le milieu hongrois qui a passé un cap cette saison en quittant Leipzig pour découvrir la Premier League et Liverpool a connu un exercice assez mitigé en club. Débutant fort la saison avant de connaître un creux par la suite, il est resté toutefois un joueur important des Reds et s’impose parmi les meilleurs milieux de terrain de sa génération. À seulement 23 ans, il confirme tout ce qu’il montrait il y a quelques années avec son club, mais aussi en sélection où il en est le capitaine malgré son jeune âge. Véritable patron de la formation magyare avec 40 capes pour 12 buts et 5 offrandes, il sera le maître à jouer de sa sélection et tentera de crever l’écran pour sa toute première compétition internationale avec son pays.

L’attraction : Milos Kerkez

Étincelant la saison dernière aux Pays-Bas avec l’AZ Alkmaar, Milos Kerkez est l’un des latéraux les plus prometteurs du circuit. Âgé de 20 ans, cette véritable mobylette au fort apport offensif qui s’est perfectionnée à l’AC Milan, a découvert la Premier League depuis cet été. Débarqué pour 18 millions d’euros du côté de Bourenmouth, c’est un cadre de l’équipe d’Andoni Iraola. En sélection hongroise depuis septembre 2022 où il est rapidement devenu indiscutable comme piston gauche, il va ainsi découvrir sa première compétition internationale avec son pays. Le natif de Vrbas a une grosse vitesse de pointe et il a été souvent comparé à Theo Hernandez pour l’affiliation avec l’AC Milan ainsi qu’un style de jeu comparable. Cet Euro 2024 peut être l’occasion pour lui de vraiment s’imposer aux yeux du grand public.

Le calendrier de la Hongrie

Hongrie - Suisse : samedi 15 juin à 15h au Stade de Cologne

Allemagne - Hongrie : mercredi 19 juin à 18h à la Stuttgart Arena

Écosse - Hongrie : dimanche 23 juin à 21h à la Stuttgart Arena

La liste des 26 joueurs :

Gardiens : Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (RB Leipzig) et Peter Szappanos (Paksi)

Défenseurs : Botond Balogh (Parme), Endre Botka (Ferencvaros), Marton Dardai (Hertha Berlin), Attila Fiola (MOL Fehervar), Adam Lang (Omonia Nicosie), Willi Orban (RB Leipzig) et Attila Szalai (Fribourg)

Milieux : Bendeguz Bolla (Servette), Mihaly Kata (MTK Budapest), Milos Kerkez (Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Adam Nagy (La Spezia), Zsolt Nagy (Puskas Akademia), Loïc Nego (Le Havre), Andras Schäfer (Union Berlin) et Callum Styles (Sunderland)

Attaquants : Martin Adam (Ulsan Hyundai), Kevin Csoboth (Ujpest), Daniel Gazdag (Philadelphie), Krisztofer Horvath (Kecskemeti), Roland Sallai (Fribourg), Dominik Szoboszlai (Liverpool) et Barnabas Varga (Ferencvaros)