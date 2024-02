PSG-LOSC : la fierté de Randal Kolo Muani après le succès

Auteur du but du break, dans la victoire (3-1) de son équipe contre le LOSC samedi soir, Randal Kolo Muani est revenu sur cette rencontre bien maîtrisée par le PSG malgré une entame bien compliquée pour les troupes de Luis Enrique. Au micro de Canal+, l’ancien joueur de Francfort n’a pas caché sa fierté et son bonheur après avoir inscrit la précieuse troisième et dernière réalisation parisienne, qui a scellé la victoire pour cette équipe parisienne remaniée avant le choc de la Ligue des Champions :

«On a fait une bonne prestation, on est très fier de nous, même si on a très mal débuté mais on a très bien réagi. C’était un bon test avant mercredi. Je pense on l’a bien réussi. On doit se préparer maintenant. On se sent de mieux en mieux durant la saison. On se rapproche des moments cruciaux dans la saison. On est en train de bien travailler pour répondre présent. C’est bien pour la confiance et pour les supporters, pour nous-même personnellement. Il faut continuer comme ça. Tant que je suis sur le terrain, je suis content», a déclaré l’attaquant français.