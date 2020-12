L1 : Mattia De Sciglio estime l'OL capable de rivaliser avec le PSG

À l’issue du dernier mercato estival, l’Olympique Lyonnais avait fait le pari de miser sur Mattia De Sciglio, arrivé en prêt de Turin. Polyvalent, le latéral droit de 28 ans ne semble pourtant pas connaître de sympathiques débuts sous le maillot de l’OL. Avec seulement quatre petites apparitions et 75 minutes de jeu, l’international italien voit Léo Dubois lui faire de l’ombre. Malgré cela, le natif de Milan a, au cours d’un entretien accordé au Progrès fait part d’une grande détermination, estimant son équipe capable d’aller titiller le PSG pour le titre en Ligue 1.

«Non, avec Florenzi on se connaît de la sélection, depuis les espoirs. Je connais bien Marco Verratti aussi. Le PSG est très fort. Mais on est seulement à deux points pour le moment et on va faire tout notre possible pour essayer de le rejoindre. Si on a le bon état d’esprit, la volonté de jouer en équipe, d’être bien compact, je crois que l’on pourra faire un bon résultat», dit-il avant d’évoquer à demi-mot un possible titre de champion de France. «L’objectif est de se qualifier pour la C1. On est quatre ou cinq équipes en deux, trois points, et le rendez-vous à Paris sera l’occasion de nous rapprocher. Si on dépasse le PSG, ce sera une belle performance. On est 3e et il faut être ambitieux.»