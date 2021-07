La Coupe du Monde 2022 va bouleverser le calendrier de la Ligue des Champions

Pour la première fois, une Coupe du Monde de football se déroulera en hiver. Le Mondial 2022, organisé au Qatar, débutera le 21 novembre de cette même année et verra sa finale se jouer le 18 décembre. Une première qui va forcément bouleverser le calendrier des championnats européens, et par conséquent celui de la Ligue des Champions. Ce jeudi, Mundo Deportivo révèle d’ailleurs comment celle-ci s’organisera pour son édition 2022-2023. Logiquement, la C1 commencera plus tôt et finira plus tard. La phase de poule aura lieu dès le 6 septembre et se terminera le 2 novembre, alors qu’habituellement la compétition débute fin septembre.

La suite après cette publicité

Les huitièmes de finale ne bougent pas et prendront place à partir du 14 février, mais pour le reste, tout sera décalé afin de permettre aux championnats nationaux de mettre des matchs en semaine, à la suite du mois et demi d’arrêt imposé pour la Coupe du Monde. La finale de la Ligue des Champions, qui se jouera au stade Atatürk à Istanbul, aura lieu le 10 juin 2023. C’est la première fois qu’une finale de C1 se jouera aussi tard, à l’exception de celle de l’année passée en raison du Covid-19, depuis celle du 13 juin 1956, remportée par le Real Madrid.