Inter Milan : grosse blessure pour Benjamin Pavard !

Alors que l’Inter Milan se déplace à Bergame samedi pour y affronter l’Atalanta au Gewiss Stadium, le défenseur français, Benjamin Pavard est sorti sur blessure dès la 33ème minute de jeu - remplacé par Matteo Darmian. Et le pépin physique parait assez sérieux : la civière a d’abord été appelée avant que l’ancien joueur du Bayern ne sorte finalement en boîtant et en grimaçant. Avec un choc très dur avec Ademola Lookman dans sa propre surface de réparation, le défenseur français, en larmes, est resté au sol et souffrait beaucoup.

La suite après cette publicité

Si la durée d’indisponibilité n’est pas encore connue et qu’il faudra attendre plus d’éclaircissements des médecins du club milanais, le problème semble assez grave pour Benjamin Pavard, alors que Didier Deschamps doit bientôt donner sa liste. Un gros coup dur pour le Tricolore même si d’après les premières nouvelles filtrant du staff médical de l’Inter et rapportées par Sky Italia, il ne devrait s’agir que d’une blessure au genou, qui sera évaluée dans les prochains jours avec les examens classiques.