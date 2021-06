EdF : Karim Benzema n’a jamais été aussi heureux

La suite après cette publicité

Presque six ans. Karim Benzema (33 ans) aura attendu presque six ans pour reporter un maillot de l’Equipe de France. Après avoir été écarté par Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid est enfin de retour et savoure. KB9 ne cache pas son plaisir et sa joie de revenir en Bleus et d’avoir l’occasion de disputer l’Euro cet été.

Dans un entretien pour Marca, Karim Benzema n’a pas caché sa joie et sa fierté d’être de nouveau convoqué avec l’Équipe de France. « Bien sûr, je me sens comme l'homme le plus heureux du monde. En tout cas, ce qui me rend le plus heureux, c'est ma famille et le football. Et à Madrid, je suis très heureux de jouer, et maintenant que je suis de retour avec la France pour le Championnat d'Europe, je ne peux qu'être fier, heureux et impatient. »