Bordeaux : Jimmy Briand savoure son centième but en Ligue 1

Les Girondins de Bordeaux ont renoué avec le succès face à Nîmes (2-0). Premier buteur de la soirée sur penalty, Jimmy Briand (35 ans) en a profité pour inscrire son centième but en Ligue 1. Une belle longévité pour le buteur des Girondins qui est revenu sur son centième but dans une interview accordée à l'Equipe.

« C'est un beau chiffre, symbolique, qui récompense une très longue carrière. C'est ma plus grande fierté en fait : j'ai commencé en pro en 2003 (à Rennes) et on est en 2020. Je pense à tous les coéquipiers que j'ai connus et tous les clubs dans lesquels je suis passé pour arriver à ce beau chiffre, » a ainsi commenté l'ancien Lyonnais. Suffisant pour convaincre Jean-Louis Gasset de titulariser Jimmy Briand face à Monaco dimanche prochain ?