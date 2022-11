CdM 2022 : Neymar et Danilo forfaits pour la phase de poules

Depuis le début de la Coupe du Monde, plusieurs joueurs se sont déjà blessés et ont dû quitter la compétition. Côté tricolore, Karim Benzema et Lucas Hernandez sont partis. Au Brésil, on prie fort pour Neymar ne subisse pas le même sort. Le joueur du PSG est sorti hier sur blessure, lors de la victoire face à la Serbie. Forfait a priori contre la Suisse, il va manquer aussi le match contre le Cameroun. Mais Tite doit faire face à un autre problème. Danilo s'est foulé la cheville et ne sera pas apte pour les deux prochains matches de la Seleção.

Deux forfaits confirmés par le médecin de la Canarinha Rodrigo Lasmar. «Les scans ont montré une blessure au ligament latéral de la cheville droite de Neymar, ainsi qu'un petit gonflement osseux. Et une blessure au ligament médial de la cheville gauche de Danilo. Les joueurs Neymar et Danilo ont commencé le traitement immédiatement après notre match. Ce matin, ils ont été réévalués, comme nous l'avions déjà avancé dans l'interview d'hier», a-t-il déclaré sur Globoesporte.