L'Inter a tenté un improbable échange Christian Eriksen - Jérôme Boateng

Christian Eriksen (28 ans) vit pour le moment une acclimatation difficile au championnat italien et à l'Inter Milan. Le milieu offensif danois avait même été candidat à un départ six mois après son arrivée cet été, mais finalement il est resté. Si plusieurs clubs comme le Paris Saint-Germain, l'Atlético de Madrid et le Hertha Berlin ont tenté en vain leur chance. Mais l'Inter Milan avait essayé de se séparer du joueur dans le cadre d'un échange avec Jérôme Boateng (32 ans) comme l'explique Sport Bild.

Les dirigeants italiens ont estimé les deux joueurs à 60 millions d'euros et les salaires de ces derniers avoisinent 12 millions d'euros. Financièrement possible, cet échange n'a cependant pas été au bout puisque Christian Eriksen n'était pas la priorité du directeur sportif Hasan Salihamdzic au milieu de terrain. Ce dernier a préféré miser sur le jeune Marc Roca. De plus, Hans-Dieter Flick ne souhaitait pas voir Jérôme Boateng quittait le Rekordmeister.