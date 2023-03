PSG : Sergio Ramos absent de l’entraînement

La suite après cette publicité

Touché au mollet droit juste avant la trêve internationale, blessure qui l’avait déjà éloigné des terrains pendant de longs mois la saison dernière, Sergio Ramos n’était pas présent lors de la séance d’entraînement du PSG ce vendredi matin. Le PSG devrait prochainement faire un point médical, alors que le club recevra l’OL dimanche (20h45), à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1.

À noter que Nordi Mukiele, touché aux ischios, est lui d’ores et déjà forfait pour la rencontre de ce week-end. Carlos Soler, qui avait ressenti une gêne musculaire avant la trêve, n’était lui pas non plus présent en compagnie de ses coéquipiers ce vendredi matin. En revanche, Lionel Messi a lui effectué son retour après avoir bénéficié de 48h de repos, dans la foulée de son match disputé avec l’Albiceleste face à Curaçao dans la nuit de mardi à mercredi.

