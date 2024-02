Parc des Princes : Jérôme Rothen prévoit le pire pour le PSG…

«C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc.» L’annonce de Nasser Al-Khelaïfi de forcer le PSG à quitter le Parc des Princes a fait l’effet d’une bombe. Énième coup de poker de la part du patron du club ou réelle volonté de s’en aller après les nombreux déboires avec la mairie de Paris ? L’avenir nous le dira mais déjà les supporters s’inquiètent de quitter leur stade historique. Une situation que n’imagine pas non plus Jérôme Rothen, qui s’est indigné de l’attitude de la mairie sur les ondes de RMC.

«Le PSG a l’impression d’être le pigeon. Depuis qu’il a racheté le club, le club a rénové le Parc des Princes. La mairie n’avait pas les moyens de l’entretenir et je sais de quoi je parle. À mon époque, on réclamait des vestiaires, un parking et une pelouse dignes de ce nom, rembobine l’ancien joueur tout en prédisant un avenir funeste au club en cas de déménagement. La mairie de Paris me fait rire. Qu’ils arrêtent de nous mentir ! Je n’imagine même pas que le PSG quitte le Parc des Princes. Je ne peux pas l’imaginer ! Si Nasser (Al-Khelaïfi) ose le faire, et pourtant je l’ai défendu, pour moi c’est la mort du Paris Saint-Germain. Il fera un autre club mais pour moi c’est la mort du PSG.»