PSG : les ultras parisiens inquiets après l’annonce de Nasser Al-Khelaïfi

Après le renouvellement de sa nomination au sein du comité exécutif de l’UEFA, le président du Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaïfi a provoqué un véritable séisme en annonçant que son club quitterait bientôt le Parc des Princes, une décision qui intervient quelques heures après le refus de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de vendre l’enceinte sportive basée dans le 16e arrondissement. «C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger», concédait le patron du champion de France en titre.

La suite après cette publicité

Si plusieurs options vont être étudiées dans les jours à venir, la récente déclaration du dirigeant qatarien est loin d’être passée inaperçue chez les habitués du Virage Auteuil et suscite de nombreuses inquiétudes à en croire les informations de RMC Sport. Sensibles à l’évolution de ce dossier depuis plusieurs mois, les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) estiment que leur club de cœur est indissociable du Parc des Princes, comme ils l’ont déjà exprimé à maintes reprises.