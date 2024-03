Quelles solutions après l’échec Xabi Alonso pour le Bayern Munich ?

Arrivé sur le banc munichois à la fin mars 2023 pour succéder à Julian Nagelsmann, écarté à la surprise générale, Thomas Tuchel n’ira pas au bout de son contrat, censé prendre fin le 30 juin 2025 avec le Bayern Munich. Confronté à une crise sans précédent au regard des résultats décevants qui se sont enchaînés au début de l’année civile avec en point d’orgue une gifle essuyée sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-3, 21e journée de Bundesliga) qui a sérieusement contrarié ses chances dans la conquête du titre, le Rekordmeister a décidé de stopper l’hémorragie en annonçant le départ du coach passé par le Paris Saint-Germain et Chelsea à l’issue de l’exercice en cours. «Après des discussions ouvertes, nous sommes arrivés à la conclusion de mettre un terme à notre travail en commun à l’été», expliquait notamment le président du directoire, Christian Dreesen, via un communiqué officiel.

Le départ du technicien allemand acté dans les prochains mois, le Bayern Munich s’est mis en quête de son digne héritier. Dès lors, les premiers regards se sont tournés vers Xabi Alonso. Appelé à la rescousse en octobre 2022 à l’époque où le Bayer Leverkusen était au bord du naufrage, l’entraîneur espagnol fait depuis des miracles à la tête des Werkself, leaders incontestés de Bundesliga et encore en course en Ligue Europa ainsi qu’en Coupe d’Allemagne. Le profil et le travail de l’Ibère étant particulièrement appréciés par les dirigeants munichois, ces derniers se sont démenés pour trouver des arguments de taille susceptibles de faire plier le principal intéressé, courtisé avec insistance aux quatre coins de l’Europe. Mais après plusieurs jours de réflexion, Xabi Alonso a tranché dans le vif en indiquant, ce vendredi, qu’il resterait à la tête du Bayer Leverkusen au-delà de la saison en cours.

Alors que le Bayern Munich pensait tenir le bon bout de la corde pour enrôler le natif de Tolosa, le voilà revenu à la case départ. Désormais, la direction munichoise emmenée par le tandem Max Eberl et Christoph Freund doit chercher d’autres alternatives à l’Espagnol. Mais dans la mesure où d’autres cadors européens se retrouvent dans une situation similaire, à l’image de Liverpool ou encore du FC Barcelone qui se sépareront également de leur entraîneur respectif en fin de saison, le Bayern Munich s’attend à devoir jouer des coudes avec la concurrence pour dénicher la perle rare. Mais à en croire la presse germanique, le club allemand s’était préparé à l’éventualité d’échouer dans le dossier Xabi Alonso et a donc dressé une short-list avec plusieurs noms susceptibles de récupérer le poste de Thomas Tuchel. Dans cette perspective, deux prétendants se dégagent : Roberto De Zerbi et Julian Nagelsmann.

Roberto De Zerbi et Julian Nagelsmann sont les nouveaux favoris

En poste à Brighton depuis 2022 après avoir réalisé ses classes du côté de l’Italie (Foggia, Palerme, Sassuolo) avant une courte pige en Ukraine avec le Shakhtar Donetsk, l’entraîneur de 44 ans est l’un des entraîneurs en vogue sur le vieux continent. Cette montée en puissance découle de son excellent travail réalisé avec les Seagulls, qui sont parvenus à accrocher une sixième place en Premier League la saison dernière - soit leur meilleur résultat jamais enregistré dans l’élite anglaise -, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Avec un style de jeu basé sur la possession et la construction depuis l’arrière, le Transalpin est considéré comme une option sérieuse. Mais des doutes persistent néanmoins au sein de la direction bavaroise au sujet de l’aspect linguistique selon Kicker (Roberto De Zerbi ne parle pas allemand et ne s’exprime que peu en anglais).

Le fait qu’il soit sous contrat jusqu’en 2026 avec la formation du Sussex, qui ne le laissera pas partir à moins de payer sa clause libératoire, peut également constituer un frein pour le Bayern Munich. Dans le cas où la piste menant à l’Italien prendrait du plomb dans l’aile, le Rekordmeister pourrait envisager de rappeler Julian Nagelsmann sur le banc d’après les informations de Sky Sports. Intronisé à la tête de l’équipe nationale d’Allemagne en lieu et place d’Hans-Dieter Flick, le natif de Landsberg am Lech semble dorénavant avoir trouvé son rythme de croisière au regard des prestations réalisées par la Mannschaft à l’occasion de la trêve internationale de mars. Son contrat prenant fin en juillet prochain, l’ex-coach du RB Leipzig et d’Hoffenheim a récemment été interrogé par les médias allemands sur son avenir. À ce titre, il n’a pas fermé la porte à une prolongation tandis que la Fédération allemande pousse en interne pour le conserver.

Ralf Rangnick en embuscade…

Malgré tout, les incertitudes autour de l’avenir de Julian Nagelsmann laisse place à des spéculations sur son possible retour en Bavière. Enfin, un autre nom a dernièrement été évoqué en Bavière. D’après Kicker, le manager de 65 ans est désormais l’une des alternatives envisagées par la formation munichoise. En charge de la sélection autrichienne, lui aussi réalise un travail fabuleux avec les Burschen, qualifiés pour l’Euro 2024 au sortir d’une campagne de qualification quasi-parfaite. Bien que ce ne soit pas la première fois que son nom soit cité en Bavière (il avait déjà été mentionné en 2019), l’ex-entraîneur de Manchester United a des arguments à faire valoir. Outre le fait qu’il maîtrise parfaitement la langue, le natif de Backnang entretient d’excellents rapports avec Christoph Freund pour avoir officié à ses côtés lors de son passage à Salzbourg entre 2013 et 2015.

Reste à savoir si celui qui a automatiquement prolongé son bail avec l’Autriche sera tenté par un nouveau challenge au sein d’un club. De toute évidence, le Bayern Munich est dans l’obligation de se retrousser les manches pour se dégoter un entraîneur digne de ce nom. D’autant que le choix du nouveau coach pourrait avoir une incidence sur l’avenir de certains cadres, à l’image de Joshua Kimmich, pas forcément fermé à l’idée d’un départ cet été alors qu’il demeure dans le viseur du FC Barcelone. Lors d’un entretien exclusif sur les antennes de Sky Sports, le nouveau directeur sportif du champion d’Allemagne en titre a indiqué qu’une décision serait prise dès le mois d’avril. «Le plus vite possible. Nous arrivons au mois d’avril. Ce serait bien si nous pouvions le faire en avril. Sans qu’il y ait un jour arrêté. Et si cela prend plus de temps, alors ça prendra plus de temps. Nous voulons prendre la meilleure décision», confiait le dirigeant allemand, la veille. Affaire à suivre donc…