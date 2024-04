Le Real Madrid a tranché pour le futur de ses vétérans

Le Real Madrid a prouvé pourquoi ce club était si grand cette semaine. Après une bataille folle durant 120 minutes face à Manchester City, les Merengues ont arraché leur ticket pour le dernier carré de Ligue des Champions aux tirs au but à l’Etihad Stadium. Face à des Cityzens favoris et fort de leur dernier sacre dans la compétition, il n’y a pas de complexe à dire qu’il s’agit d’un sacré exploit pour la bande à Carlo Ancelotti. Fort de leur escapade fructueuse de l’autre côté de la Manche, les coéquipiers de Jude Bellingham sont revenus sur leur terre ce dimanche pour un Clasico d’anthologie. Menés par deux fois, les locaux se sont adjugés la victoire en fin de rencontre sur un nouveau but précieux de l’Anglais dans le temps additionnel.

Un succès idoine qui permet au Real de foncer vers un 36e sacre en championnat. En demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, ayant une main et quatre doigts sur le titre en Liga, tout va bien dans le meilleur des mondes au Real Madrid. Pour autant, la situation reste paradoxale pour plusieurs tauliers du groupe. En effet, avec sa stratégie de ne renouveler que d’un an les contrats des joueurs trentenaires, le club de la capitale expose certains de ses joueurs à un stress printanier. Cette saison, c’est le cas de Luka Modrić. Moins utilisé cette saison, le génie croate n’en reste pas moins un monument à Madrid.

Toujours considéré comme un titulaire l’an dernier, le Ballon d’Or 2018 avait été prolongé au terme d’un consensus au sein du club le plus titré en C1. Un an plus tard, la donne a quelque peu changé. Avec un temps de jeu tronqué, même s’il était titulaire pour le Clasico face au Barça, Modric souhaite quand même continuer avec le Real Madrid. Non pas qu’il soit heureux avec son confort en terres madrilènes, mais ce dernier veut vraiment continuer l’aventure car il se sent encore important sportivement et dans le vestiaire madrilène. Mais voilà, hautement estimé par un Santiago Bernabéu qui l’acclame à chaque occasion, l’ancien de Tottenham n’a pas de nouvelles du Real Madrid pour le moment comme l’affirme Marca dans son édition du jour.

Auteur d’une énorme prestation face au FC Barcelone, Lucas Vázquez devrait quant à lui poursuivre avec le club présidé par Florentino Pérez. Alors que son contrat expire à l’issue de la saison, le polyvalent joueur de 32 ans va prolonger d’une saison supplémentaire, comme le rappelle AS ce matin. Sa fiabilité physique et sa grande expérience au sein de la Maison Blanche plaident forcément en sa faveur. Bénéficiant d’une jeunesse dorée, le Real Madrid ne néglige pas non plus ses plus anciens éléments et va donc prendre des décisions dans les prochaines semaines pour ses trentenaires. Pour rappel, Toni Kroos devrait également être encore là l’an prochain alors que plusieurs sources affirment que Nacho semble de plus en plus enclin à un départ libre de son club de toujours à l’issue de la saison.