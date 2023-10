Montpellier : Michel Der Zakarian ne comprendrait pas la victoire sur tapis vert de Clermont

Avant la trêve internationale, l’actualité était marquée par cette fameuse rencontre entre Montpellier et Clermont. Durant cette dernière et alors que le MHSC menait tranquillement 4-2, le match était interrompu à la suite d’un jet de pétard en direction de Mory Diaw, le portier clermontois. Un comportement inacceptable dans un stade qui forçait le gardien adverse à être évacué sur civière. Depuis, le temps est passé, et Michel Der Zakarian estime que son équipe ne doit pas être injustement sanctionnée non plus.

«Sur le terrain, on l’a gagné. On verra mercredi ce que la commission (de discipline) décide, mais on ne va pas anticiper quoi que ce soit. Je ne sais pas du tout ce qu’ils vont nous sortir, mais je trouverais illogique qu’on ait match perdu et qu’on nous enlève des points. Je ne vois pas pourquoi ils mettraient trois points à Clermont alors qu’on gagnait 4-2 et qu’il restait trois minutes à jouer. Il faut arrêter les conneries. Si le match était à rejouer, ça m’embêterait aussi bien sûr», a expliqué l’entraîneur de Montpellier en conférence de presse, en assurant ne pas en avoir parlé avec ses joueurs depuis. Pour rappel, le MHSC se déplace à Nantes dimanche à 15h.