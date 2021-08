Bayern : Julian Nagelsmann a hâte d'être à Barcelone

Héritant du FC Barcelone, de Benfica et du Dynamo Kiev en phase de poules de la Ligue des Champions, le Bayern Munich a hérité d'un tirage costaud. Si le club bavarois devra avant tout se montrer sérieux, il n'est pas vraiment impressionné comme l'a suggéré en conférence de presse son coach Julian Nagelsmann. Ainsi, le technicien allemand a juste hâte d'en découdre.

«J'ai très bien dormi après le tirage au sort. Il n'y a que de très bonnes équipes : Barcelone, Benfica et le Dynamo, trois adversaires très sérieux. Ce sont aussi de belles destinations, ce qui est toujours important. Nous allons évoluer dans de grands stades. J'ai hâte d'y être» a-t-il lâché. Un peu plus d'un an après avoir gagné 8-2 contre le FC Barcelone, le Bayern Munich aimerait bien revivre ce genre de nuit.