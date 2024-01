PSG : vers un départ de Cher Ndour en prêt cet hiver

Si on devait citer les recrues estivales qui ont marqué la première partie de saison du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Manuel Ugarte - pour ne citer qu’eux - viennent directement à l’esprit. Certainement pas Cher Ndour. Pourtant, le club de la capitale voyait en lui un jeune milieu de terrain, formé à l’Atalanta avant de rejoindre Benfica, capable d’étoffer l’entrejeu parisien et de s’immiscer dans la rotation de ce secteur. Néanmoins, son entraîneur, Luis Enrique, ne lui a pas vraiment fait confiance durant sa première demi-saison à Paris, et ce même s’il a conscience des qualités qu’il peut lui apporter : «il serait titulaire partout en L1. Mais ici, il y a de la compétition et c’est difficile de lui donner des minutes», avait-il expliqué en conférence de presse il y a un mois.

Et les minutes, il n’en a eu que 25 au final sur le rectangle vert, et seulement en Ligue 1 avec trois entrées en jeu contre Lyon (4), Strasbourg (8) et Reims (13). Une situation qui n’arrange pas vraiment le joueur de 19 ans dans sa progression, et qui pourrait l’amener à envisager un départ temporaire cet hiver. En effet, selon les dernières informations du Parisien, l’international Espoir italien (5 sélections) pourrait faire l’objet d’un prêt durant ce mercato hivernal, avec déjà deux équipes intéressées pour l’accueillir durant six mois : le SC Braga et Besiktas, avec qui la direction parisienne aurait de bonnes relations pour faciliter l’opération. Le quotidien ajoute également que «toutes les possibilités sont ouvertes dont celle qu’il termine la saison dans un autre club que le PSG.» Affaire à suivre donc.