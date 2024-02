Liga : le FC Barcelone s’éloigne encore plus du titre !

Le coup du patron. Voilà comment on pourrait résumer la correction infligée par le Real Madrid face à Gérone ce samedi au Santiago-Bernabeu. Reléguant à cinq points leurs adversaires du week-end, les Merengues faisaient alors un grand pas vers le titre. De l’autre côté, celui de leur rival historique, la saison du FC Barcelone est très décevante. Et même si les meubles peuvent être encore sauvés et que le Barça peut toujours rêver d’un sacre en Ligue des Champions, difficile d’imaginer un dénouement satisfaisant à l’issue d’une saison à oublier.

La suite après cette publicité

Ce dimanche, la poisse catalane était encore au rendez-vous. Menant dans un premier temps grâce à Lamine Yamal, les ouailles de Xavi ont été reprises avant d’être menées par deux fois. À réaction, les coéquipiers de Robert Lewandowski, encore buteur, ont dû s’employer pour aller chercher le nul à domicile face à un adversaire très modeste. Une rencontre décevante qui illustre assez bien le début d’année 2024 du Barça. Avec 23 buts encaissés en 11 rencontres depuis le début de l’année, le champion d’Espagne en titre est l’équipe qui a encaissé le plus de buts en 2024 dans les cinq grands championnats.

À lire

Liga : accroché par Grenade dans un match fou, le Barça dit un peu plus adieu au titre !

Xavi et Ter Stegen continuent de croire au titre

Démissionnaire en fin de saison, Xavi n’est pas épargné. Au-delà de ses errements tactiques et de ses choix souvent douteux, l’ancien milieu de terrain est également conspué pour son manque de lucidité en conférence de presse. Sa conférence de presse d’après-match n’a pas dérogé à la règle. Malgré les dix points de retard du Barça sur le leader, le Real Madrid, Xavi croit encore au titre : «nous avons eu des occasions très nettes de faire 2-0 et cela aurait changé le match. Grenade a fait une excellente approche. L’effort et la foi sont insuffisants face à tout ce que nous donnons pour nous défendre. La Liga est plus difficile à aller chercher avec deux points en moins, mais nous n’allons pas jeter l’éponge. Ce que nous devons faire, c’est ne pas échouer nous-mêmes. Encore une fois, nous avons donné des buts et des situations qui n’étaient pas dangereuses. Nous avions du courage et de l’envie, mais ce n’était pas suffisant. C’était une bonne occasion d’écourter Gérone, mais le championnat est plus difficile pour nous. Nous avions une avance de 2-0 pour terminer le match et ensuite nous avons donné des buts que nous ne pouvons pas nous permettre. »

La suite après cette publicité

Un fantasme auquel semble également croire Marc-André Ter Stegen. De retour dans les buts barcelonais, le portier allemand a encaissé trois buts et continue de croire à un Barça qui conserve sa couronne en Liga : «ces buts encaissés en si peu de temps sont toujours difficiles pour le moral de l’équipe. Nous étions sur le point de revenir. Nous ne pouvons pas encaisser trois buts et nous les avons encaissés si facilement. Si nous marquons dans tous les matchs qu’il nous reste, il y a encore une chance. Nous devons encore jouer contre Madrid et Gérone. Nous devons nous concentrer sur notre travail et nous améliorer.Je ne sais pas si nous avons dit au revoir à la Liga. Il reste beaucoup de matchs et nous devons encore jouer contre Madrid et Gérone. C’est difficile, car toutes les équipes jouent avec beaucoup de personnalité, comme Grenade l’a fait. Ce que nous devons faire, c’est trouver notre rythme et marquer des points chaque semaine.» Avec dix points sur ce Real Madrid, il s’agit d’un doux euphémisme de dire que cela ressemble à une mission impossible pour le FC Barcelone…