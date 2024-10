L’OM a envoyé un sérieux avertissement au PSG avant le Classique !

Les doutes étaient permis avant cette rencontre à Montpellier. N’ayant plus gagné en Ligue 1 depuis leur succès miraculeux à Lyon en septembre (2-3), l’OM se devait de rassurer ce dimanche dans l’Hérault. Surtout après une défaite à Strasbourg (1-0) et un nul contre Angers au Vélodrome (1-1), les Phocéens se devaient de se remettre la tête à l’endroit pour ne pas enterrer déjà leurs espoirs de titre. Pour ce faire, il fallait gagner, et avec la manière si possible, ce dimanche soir face à Montpellier. D’autant plus à une semaine du Classique tant attendu face au PSG. Et avec une force collective comme rarement affichée cette saison, Marseille a rempli sa mission avec brio sur la pelouse de la Mosson.

Face à des Montpelliérains calamiteux, l’OM a facilement renoué avec la victoire (0-5) et plusieurs individualités se sont refaites la cerise au meilleur des moments. Buteur au bout d’une minute, Elye Wahi, de retour sur les terres de son premier club, a sûrement réalisé son meilleur match quand Mason Greenwood a été décisif à deux reprises (1 but, 1 passe décisive), en ne forçant pas son talent. Au milieu, le tandem Højbjerg-Rabiot a montré que les Olympiens pouvaient compter sur deux joueurs de classe mondiale. Une performance grandiose qui a donc permis aux Marseillais de bomber le torse et de préparer sereinement le Classique de dimanche prochain.

L’OM donne rendez-vous au PSG

N’affichant que trois points de retard sur leurs prochains adversaires, les Marseillais savent déjà que ce match sera crucial. En conférence de presse d’après-match, tous les regards étaient donc rivés sur ce choc au sommet qui s’annonce dimanche prochain au Vélodrome. Déjà auteur de six buts cette saison en Ligue 1, Mason Greenwood est excité à l’idée de disputer son premier Classique : «j’espère que ce sera un match très excitant et que nous pourrons gagner. Nous allons travailler dur toute la semaine et on verra ce qui se passera la semaine prochaine.» De son côté, Amine Harit, également buteur ce dimanche, a insisté, à l’issue du match, sur l’importance de bien se reposer avant un tel rendez-vous : «bien sûr, on va se reposer. On va prendre soin des jambes et des têtes, et on va attaquer le match comme il se doit. Il n’y a pas de souci à ce sujet. Si on a commencé à en parler ? Non, pas encore.»

Et finalement, il y a Roberto De Zerbi. Grand professionnel, le coach italien est convaincant pour ses débuts sur la Canebière. Et à une semaine de son plus grand défi d’entraîneur de l’OM jusqu’ici, l’ancien technicien de Brighton a affirmé qu’il allait chercher à battre le PSG dimanche prochain : «ç'a été un match bien joué, gagné. Maintenant, on va se préparer à rencontrer le champion en titre, en les respectant, en sachant qui on est, d’où on vient et tout ce qu’on doit améliorer pour arriver à leur niveau. On va se préparer pour gagner le match, comme tous les autres.» Et alors que le PSG s’est imposé largement samedi soir au Parc des Princes face à Strasbourg (4-2), tout indique qu’une grande fête se prépare dimanche prochain sur la pelouse du Vélodrome.