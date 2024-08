Un club de Ligue 1 veut s’offrir Anthony Martial

Anthony Martial est passé par tous les états ces dernières années. Il y a eu la joie de signer à Manchester United, mais aussi les moments compliqués qu’il a vécu sur le plan sportif comme sur le plan privé. Très croyant, l’ancien joueur de Monaco et de l’OL a récemment effectué son pèlerinage à Lourdes, dont il a partagé les images sur son compte Instagram. Une petite pause dans sa préparation estivale. Libre depuis la fin de son contrat chez les Red Devils, l’attaquant de 28 ans se prépare pour son prochain défi.

Mais où va-t-il rebondir ? En début de mercato, il a été lié à Besiktas, mais surtout l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, son nom a été cité du côté de Galatasaray mais aussi en Arabie saoudite, en Major League Soccer ou encore au Mexique. Mais rien de bien neuf depuis. Au micro de Skysports, son agent Philippe Lamboley avait d’ailleurs fait un point sur son avenir et sur les projets susceptibles d’intéresser son client.

Lille et l’Atalanta seraient sur le coup

«Anthony est actuellement en vacances. Nous étudions les différents projets et nous prendrons du temps. Anthony s’est assuré d’être en forme et prêt pour son nouveau club. Il s’entraîne normalement depuis deux mois. Il a 28 ans. J’ai entendu dire qu’il serait trop gourmand financièrement avec les clubs. Ce n’est pas vrai. Anthony veut un projet ambitieux pour atteindre des objectifs élevés en club et retrouver l’équipe de France. Il choisira son club en fonction du projet sportif et familial. Les finances sont importantes pour tout joueur professionnel, mais ce n’est pas sa priorité.»

La priorité est donc le terrain et l’environnement. L’Atalanta pourrait lui offrir tout cela. En effet, Skysports révèle que le club italien a coché son nom pour compenser la grosse blessure de Gianluca Scamacca. Mais il a également d’autres options entre les mains selon le média anglais. Lille ainsi que des écuries en MLS, au Brésil et aux Émirats arabes unis sont aussi sur les rangs. Skysports indique en revanche que Besiktas ou encore l’OM ne sont pas des destinations privilégiées par le joueur. Un joueur qui prend le temps de la réflexion avant de se lancer dans une nouvelle aventure.