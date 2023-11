Vidéo : le but exceptionnel de Mason Greenwood avec Getafe

Mason Greenwood poursuit sa montée en puissance en Espagne. Prêté cette saison à Getafe par Manchester United, l’international anglais s’installe comme un titulaire important du onze de José Bordalás depuis des semaines.

Décisif à 4 reprises en 9 matches de Liga avant ce soir (1 but, 3 passes décisives), l’attaquant de 22 ans s’est de nouveau illustré face à Almeria ce samedi. Alors que son équipe était menée 1-0 dès la 7e minute de jeu, l’Anglais s’est offert un but exceptionnel en solitaire pour égaliser à la demi-heure de jeu. Fixation, crochet, frappe enroulée, but.