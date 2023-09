Getafe est déjà totalement séduit par Mason Greenwood

La suite après cette publicité

Après deux ans d’interruption de football forcée par ses problèmes judiciaires - dix chefs d’accusation d’infractions sexuelles de la part de sept plaignantes -, Benjamin Mendy a refoulé la pelouse avec le FC Lorient. Mais l’ancien international français (10 sélections) n’aura pas été le seul à faire son grand retour, puisque Mason Greenwood a vécu un cas similaire. Relaxé dans son affaire de violences conjugales et de tentative de viol, l’Anglais de 21 ans n’était plus désiré par Manchester United, qui cherchait un moyen de s’en séparer.

Le maillot de Mason Greenwood bat déjà des records de vente

À la recherche d’une porte de sortie après sa mise à l’écart chez les Red Devils à la suite d’une enquête interne, l’attaquant a poursuivi sa carrière professionnelle en Espagne, du côté de Getafe, où il a été prêté pour une saison en fin de mercato estival. Une arrivée discutée par les médias locaux en raison de ses affaires judiciaires, mais José Bordalas, l’entraîneur de Getafe avait assuré que «les autorités compétentes ont fait ce qui devait être fait et nous savons que cela s’est terminé par une non-condamnation», lors de son recrutement.

Et depuis, le joueur ambidextre avait impressionné à l’entraînement, après avoir été acclamé par les supporters du club madrilène lors de sa présentation. «Je m’entraîne depuis quatre ou cinq mois, je suis à niveau, je m’entraîne avec mes coéquipiers et je me sens plutôt bien», avait-il assuré. De plus, en une semaine seulement, le maillot de l’ailier anglais s’est vendu plus que celui de n’importe quel autre joueur de l’histoire du club espagnol. Tous les voyants étaient donc au vert pour qu’il fasse ses débuts contre Osasuna, ce dimanche après-midi.

Mason Greenwood insulté par les supporters adverses

Entré en jeu à la 77e minute face au club de Pampelune pour le compte de la 5e journée de Liga, Mason Greenwood a donc foulé les pelouses pour la première fois depuis 20 mois, six mois après que toutes les charges retenues contre lui ne soient abandonnées. En jambes pour ses débuts, l’ex-Mancunien a réussi à obtenir deux corners pour sa nouvelle équipe, dont l’un d’entre eux a amené au troisième but de Getafe, marqué par Nemanja Maksimovic. Le match s’est terminé sur le score de 3-2 pour les Madrilènes.

«Il nous a agréablement surpris. Il a aidé l’équipe, il nous a beaucoup soutenu, mais nous travaillons avec lui avec patience et calme. Il n’a pas joué depuis plusieurs mois et je suppose que cela a dû être un jour spécial pour lui (…) nous avons vu la réaction des supporters, de ses coéquipiers et de lui-même», a ajouté José Bordalás à propos de sa nouvelle recrue. Pourtant, la venue de l’Anglais ne fait pas l’unanimité en Espagne, car certains supporters d’Osasuna ont scandé "Meurs, Greenwood", dans les tribunes du Coliseum Alfonso Pérez. S’il reste relaxé par la justice, Manchester United avait assuré dans un communiqué justifiant son départ du club que, «comme Mason le reconnaît publiquement aujourd’hui, il a commis des erreurs dont il assume la responsabilité. Toutes les personnes impliquées, y compris Mason, reconnaissent qu’il est difficile pour lui de reprendre sa carrière à Manchester United».