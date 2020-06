Vidéo : Olivier Giroud humilie Michy Batshuayi lors d'un "toro"

La suite après cette publicité

Ça rigole à Chelsea en cette reprise. Les réseaux sociaux du club ont relayé une séquence de l'entraînement de mardi où l'on peut voir notamment les joueurs participer à un "toro". Et lors de cet échauffement, Olivier Giroud s'en est donné à cœur-joie. L'attaquant français a réussi un super petit pont sur l'international belge Michy Batshuayi. Qui plus est grâce à une magnifique passe en talonnade. Tous ses coéquipiers étaient évidemment morts de rire et le champion du monde français a fêté son exploit comme il se doit.