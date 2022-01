Bordeaux : les premiers mots de Marcelo

Après avoir résilié son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Marcelo a opté pour le FC Girondins de Bordeaux, qui a officialisé son arrivée ce vendredi pour les six prochains mois (avec une année supplémentaire en option). Le défenseur central brésilien, qui va tenter de solidifier une défense et une équipe à la dérive en Ligue 1 depuis plusieurs mois, a rapidement livré ses premiers mots en tant que Bordelais.

La suite après cette publicité

« Je suis très heureux d'être aux Girondins de Bordeaux. J'ai fait plus de 100 matchs en Ligue 1 et presque 500 matchs dans ma carrière. Ça me donne un peu d'expérience et j'espère que je pourrai donner ça à l'équipe et à tous les joueurs qui sont là. Donc on va travailler ensemble avec beaucoup de respect, avec beaucoup de volonté de faire un bon travail. J'espère que les résultats arriveront vite. Allez Bordeaux !», a ainsi confié l'ex-joueur de l'OL lors d'une courte vidéo de présentation du joueur.