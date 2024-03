L’OL ouvre la porte à 2 départs

Après le PSG et l’OM, l’Olympique Lyonnais est le club qui a la plus grosse masse salariale de notre championnat selon les chiffres des salaires de L1 dévoilé aujourd’hui par L’Équipe. Le club rhodanien dépensait en moyenne 180 000 euros brut mensuellement par joueur. Certains joueurs gagnent bien davantage. Alexandre Lacazette (32 ans) et Nemanja Matić (35 ans) toucheraient 500 000 euros tous les mois, alors que Dejan Lovren (34 ans) et Corentin Tolisso, eux aussi avec beaucoup d’expérience, seraient à 400 000 euros. Les départs de l’été dernier (Boateng à 400 000 et Aouar à 300 000 euros) ont allégé la masse salariale dans un premier temps. Mais avec le mercato hivernal d’importance, la balance a basculé dans le négatif, entre l’année dernière et cette année le salaire brut moyen a augmenté de 20 000 euros cette saison toujours selon le quotidien français. Sous contrôle de la DNCG, l’OL va devoir défraîchir très rapidement. La direction veut pour cela libérer deux joueurs importants du club.

Le premier est Anthony Lopes. Le gardien titulaire de l’OL depuis plus de dix ans fait partie des gros salaires de l’effectif et pourrait être une des victimes de ce changement de cap. Avec l’arrivée du Brésilien Lucas Perri (26 ans), les Lyonnais veulent libérer le Portugais de son contrat. Même chose pour Dejan Lovren (34 ans). Très peu utilisé par Pierre Sage, le club voudrait accepter de le libérer de sa dernière année de contrat. Toujours dans une situation économique compliquée, l’OL regardera les offres concernant Corentin Tolisso et Rayan Cherki, même si leurs dossiers sont moins prioritaires.