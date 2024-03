Les salaires les plus fous de la Ligue 1

Locomotive du championnat de France, le Paris Saint-Germain domine la Ligue 1 avec 59 points au compteur. Bien parti pour conserver son titre national, le club de la capitale trône aussi en tête d’un classement des plus gros salaires de la L1 (ils sont tous donnés en brut). Comme chaque année à la même époque, L’Equipe a dévoilé les émoluments des 30 joueurs les mieux payés en France. Sans surprise, on retrouve plusieurs joueurs du PSG dans ce classement. Ils sont 18 à figurer dans le top 30, dont 10 aux 10 premières places. Sur la première marche du podium, on retrouve Kylian Mbappé.

Le PSG paye très bien ses joueurs

L’attaquant de 25 ans touche 6 millions d’euros brut par mois. Il est le footballeur le mieux payé de L1 et de très loin, après les départs de Neymar Jr et de Lionel Messi, qui occupaient respectivement les 2e et 3e place l’an dernier. À présent, Ousmane Dembélé et Marquinhos sont deuxièmes avec un salaire mensuel brut de 1,12 M€). Pour compléter ce podium 100% parisien, on retrouve Lucas Hernandez (1,11M€). Viennent ensuite Milan Skriniar (1,1 M€), Gianluigi Donnarumma (849 500€), Marco Asensio (831 000€), Randal Kolo Muani (750 000€) et Achraf Hakimi (738 600€).

Enfin, plus surprenant, Nordi Mukiele occupe la 10e place du classement avec 700 000 € par mois. Il touche plus que Bradley Barcola (550 000€) ou Gonçalo Ramos, bien loin avec ses 443 500€ mensuels. L’attaquant portugais touche moins d’argent que Layvin Kurzawa, qui gagne 500 000€ par mois. Le latéral gauche n’a joué que 9 minutes cette saison, le 21 octobre dernier face à Strasbourg. Cela fait cher le match ! Si on met le PSG de côté, les joueurs les mieux rémunérés de la L1 sont Wissam Ben Yedder et Pierre-Emerick Aubameyang. Le Monégasque et le Marseillais touchent 650 000€ bruts par mois.

Des salaires surprenants

Toujours à l’OM, le salaire de Joaquin Correa, qui est un flop pour le moment, a de quoi faire grincer des dents. Il est le deuxième joueur le mieux payé du club avec Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout. Tous les trois touchent 450 000€ par mois. Du côté de l’OL, pas de surprise puisque le capitaine Alexandre Lacazette est le leader du classement. Une place qu’il partage avec Nemanja Matić. Ils perçoivent 500 000€ mensuels. Jake O’Brien, lui, est très loin du compte. Le défenseur touche "seulement" 40 000 euros par mois. C’est le titulaire le moins bien payé à Lyon. Même constat pour Leny Yoro, payé 35 000€ par mois à Lille.

Samuel Umtiti, qui n’a joué que 13 rencontres, est mieux rémunéré avec un salaire de 150 000€. Il est le 4e joueur de l’effectif le mieux payé. Du côté de Lorient, les paris Tiémoué Bakayoko et Benjamin Mendy, qui perçoivent 120 000€ chacun, ne sont pas payants pour le moment. André Ayew, lui, n’a pas lié son retour en France à l’argent. Recruté par le HAC, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille touche environ 30 000€ par mois. C’est un peu moins que Pierre-Lees Melou et Marco Bizot, qui sont les mieux payés à Brest (80 000€). Deuxième de L1, le club français prouve qu’avec des bonnes idées et sans payer des millions, on peut obtenir de bons résultats.

Le classement des 30 joueurs les mieux payés de L1 (salaire mensuel brut)

1: Kylian Mbappé (PSG) 6 M€

2: Ousmane Dembélé (PSG) 1,12 M€

= Marquinhos (PSG) 1,12 M€

4: Lucas Hernandez (PSG) 1,11 M€

5: Milan Skriniar (PSG) 1,1 M€

6: Gianluigi Donnarumma (PSG) 849 500€

7: Marco Asensio (PSG) 831 000€

8: Randal Kolo Muani (PSG) 750 000€

9: Achraf Hakimi (PSG) 738 600€

10: Nordi Mukiele (PSG) 700 000 €

11: Pierre-Emerick Aubameyang (OM) 650 000€

= Wissam Ben Yedder (Monaco) 650 000€

13 : Presnel Kimpembe (PSG) 640 000€

14: Keylor Navas (PSG) 572 600€

15: Bradley Barcola (PSG) 550 000€

16: Layvin Kurzawa (PSG) 500 000€

= Alexandre Lacazette (OL) 500 000€

= Nemanja Matic (OL) 500 000€

19: Geoffrey Kondogbia (OM) 450 000€

= Jordan Veretout (OM) 450 000€

= Joaquin Correa (OM) 450 000€

22: Gonçalo Ramos (PSG) 443 500€

23: Fabian Ruiz (PSG) 434 200€

24: Manuel Ugarte (PSG) 412 100€

25: Carlos Soler (PSG) 400 000€

= Corentin Tolisso (OL) 400 000€

= Dejan Lovren (OL) 400 000€

28: Isamaïla Sarr (OM) 390 000€

29: Saïd Benrahma (OL) 350 000€

= Anthony Lopes (OL) 350 000€