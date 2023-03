PSG : Jesé ne voit plus Kylian Mbappé au Real Madrid

La suite après cette publicité

Tout proche de rejoindre le Real Madrid la saison dernière, Kylian Mbappé a finalement prolongé avec le Paris Saint-Germain. Une décision qui avait remonté la direction madrilène, certaine que le champion du monde 2018 allait rejoindre la Maison Blanche. Quasiment un an plus tard, les Merengues n’ont toujours pas digéré ce transfert avorté.

Selon Jesé Rodríguez, ancien joueur du Real Madrid et du PSG, il est même possible que l’attaquant parisien ne soit plus la priorité du club espagnol. « Connaissant Florentino, peut-être que Mbappé ne finira pas au Real Madrid », a-t-il avoué à l’émission El Larguero. « Il n’a pas aimé ce qui s’est passé la dernière fois. (…) Si c’était une question de talent, je le signerais les yeux fermés ».

