Chelsea : Raheem Sterling tacle Manchester City

Transféré cet été à Chelsea, Raheem Sterling s'est longuement confié dans un entretien à Sky Sports. L'occasion pour l’attaquant des Three Lions de revenir sur son départ de Manchester City et d'évoquer sa fierté de pouvoir désormais défendre les couleurs des Blues. «Tout le monde veut se sentir désiré, c'est la même chose dans le football. Quand vous jouez à fond, que vous sacrifiez l’anniversaire de certains de vos enfants et que vous êtes traité d’une certaine manière, c’est décevant. Sur le moment, j’étais furieux, en rage, mais c’est passé», a tout d'abord déclaré le buteur de 27 ans, amer envers la direction mancunienne.

La suite après cette publicité

Frustré par le manque de considération du champion en titre à son égard, Sterling est notamment revenu sur les rumeurs concernant une prolongation de contrat : «des malentendus, des contrats qui s’épuisent. C’était dommage de voir comment ça s’est terminé parce que j’ai passé de très bons moments là-bas». Blessé par cette fin d'aventure à City, le natif de Kingston compte, cependant, bien s'épanouir de nouveau avec la formation londonienne. «Si vous n’êtes pas heureux en jouant votre football, vous devez envisager d’autres options pour retrouver ce bonheur, et c‘est exactement ce que j’ai fait», a-t-il ainsi assuré.