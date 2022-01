Newcastle offre 35M à Lille pour Sven Botman

Newcastle est à la recherche de bonnes opportunités afin de renforcer son effectif et d'éviter la relégation en fin de saison. En effet, les Magpies pointe actuellement à la 19e place du classement de Premier League avec seulement 11 points. Le nouveau club le plus riche du monde s'est déjà renforcé avec l'arrivée du latéral droit Kieran Trippier et souhaiterait continuer à se renforcer défensivement.

Les pensionnaires de St James Park ont coché le nom du Lillois, Sven Botman. Selon SkySports ils auraient même déjà proposer 35 millions d'euros aux dirigeants nordistes pour les convaincre d'accepter de se séparer de leur défenseur hollandais, pièce majeure de la solidité défensive du LOSC lors du titre de champion de France la saison dernière.