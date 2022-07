Accord total entre Lens, Nottingham Forest et Brice Samba !

Jean-Louis Leca (36 ans) parti pour être numéro 2, Wuilker Farinez gravement blessé en sélection du Venezuela il y a quelques semaines, le RC Lens se devait de trouver un goal d'expérience et de qualité pour reprendre la saison. Après avoir sondé plusieurs pistes, la priorité a vite été mise sur Brice Samba. Il faut dire qu'à 28 ans, le portier franco-congolais est au sommet de sa carrière.

La suite après cette publicité

Titulaire indiscutable dans les buts de Nottingham Forest durant trois saisons, le gardien formé au Havre a disputé plus de 140 matches avec le club anglais. Elu deux fois meilleur gardien du Championship, Samba a été l'un des grands artisans de la montée de son club en Premier League en stoppant notamment trois tirs au but en demi-finale des playoffs contre Sheffield United.

Brice Samba a été séduit par le projet sportif du RC Lens

Après avoir refusé plusieurs propositions de prolongation à un an de la fin de son contrat, celui auquel on prédestinait une trajectoire à la Steve Mandanda a décidé de quitter le club promu en Premier League. Et c'est donc le RC Lens qui va en profiter et qui va réaliser un superbe coup sur le marché des transferts.

Si les discussions entre les différentes parties ont pris du temps, nous sommes en mesure de vous affirmer que les deux clubs ont trouvé un accord. Si le montant n'a pas fuité, les dernières informations parues dans la presse parlaient d'un montant de 5 M€. Le joueur s'est également entendu avec le club artésien pour un contrat longue durée avec Lens (5 ans). Séduit par le projet sportif lensois, Brice Samba va donc faire son retour par la grande porte en Ligue 1 trois ans après avoir quitté la première division en mai 2019.