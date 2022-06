OM : l'agent de Manuel Benson est à Marseille

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Manuel Benson (25 ans) reste également dans les petits papiers de l'Olympique Lyonnais, en quête d'un renfort offensif. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Royal Antwerp, l'attaquant belge ne serait d'ailleurs pas contre l'idée d'un nouveau défi pour la saison à venir.

Ce dimanche, Younous You Oumouri, l'agent du joueur âgé de 25 ans, a justement été aperçu du côté de Marseille, et même plus précisément devant le stade Vélodrome. C'est le principal intéressé lui-même qui a partagé sa présence dans la cité phocéenne sur son compte Instagram. Simple visite dans le sud de la France ou indice de taille pour l'avenir de son protégé ? Réponse dans les prochains jours...