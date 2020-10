PSG : le Barça veut chiper Xavi Simons !

La suite après cette publicité

A l'été 2019, le Paris Saint-Germain signait un sacré coup médiatique en allant chercher Xavi Simons, un des plus grands espoirs du FC Barcelone. Un coup dur pour les Catalans, qui veulent visiblement se venger. Comme l'explique le journaliste Fabrizio Romano, le club de Liga tente de rapatrier le milieu de terrain néerlandais de 17 ans.

Le Paris Saint-Germain, qui apprécie la progression du principal concerné depuis son arrivée, souhaite prolonger le joueur. On l'a déjà vu dans les groupes de Thomas Tuchel cette saison (face à Nîmes et Lens), et il a inscrit un but en cinq rencontres de Youth League avec le club francilien la saison dernière. Un contrat de cinq ans est déjà prêt. Les Parisiens auraient les faveurs du joueur, dont le contrat actuel expire en 2022. Plusieurs clubs anglais seraient aussi sur le coup.