Ligue 1 : Rennes prend le meilleur sur Brest

Brest, qui restait sur une défaite 3-0 face au PSG, accueillait le Stade Rennais pour la 20ème journée de Ligue 1. Les Rennais, eux, restaient sur une série de 6 matches sans défaite en championnat. Julien Stephan décidait de remettre les onze joueurs du match face à Lyon. Martin Terrier était positionné sur le front de l’attaque accompagné par Jeremy Doku et Bourigeaud. De son côté, Dall’Oglio décidait d’installer Steve Mounié, à la pointe de l’attaque, épaulé par Cardona dans son 4-4-2 traditionnel. En cas de victoire, Rennes pouvait espérait récupérer la quatrième place du championnat. Et il fallait être bien assis en début de match pour ne rien rater du spectacle.

Avec les nombreux feux d’artifice des supporteurs brestois pour rappeler l’importance de ce derby breton, il ne fallait que quatre petites minutes pour voir les Brestois trouver le chemin des filets. Sur le côté gauche, Romain Faivre combinait parfaitement avec un autre Romain, Perraud cette fois-ci. Le latéral gauche entrait dans la surface et donnait un bon ballon pour Honorat qui s’y prenait par deux fois avant de battre encore un Romain, Salin ici (1-0, 4e). Mais les coéquipiers d’Eduardo Camavinga n’ont pas eu le temps de douter un seul instant. Seulement trois minutes plus tard, Martin Terrier, bien seul dans la surface, avait le temps de trouver au second poteau Bourigeaud. L'attaquant de 26 ans n’avait plus qu’à pousser dans le but vide (1-1, 7e). Après un début de match canon, les deux équipes décidaient de poser un peu plus le jeu. Moins d'actions donc et moins d'espaces, mais suffisamment pour que Steve Mounié ne passe pas loin de donner l’avantage aux siens sur une frappe qui trouvait le poteau du gardien rennais.

Clement Grenier à la baguette

En deuxième mi-temps, les deux équipes ont proposé un jeu dans la continuité des dernières minutes de la première. Un peu moins d’intensité, de précisions techniques, dans les passes notamment qui a permis aux défenseurs de s’illustrer en prenant très souvent l’avantage sur les attaquants. Nayef Aguerd réalisait plusieurs bonnes interceptions devant Cardona et consorts. Même son de cloche pour Hérelle qui contenait bien les offensives de Terrier ou Bourigeaud. Les deux gardiens, plutôt tranquilles, restaient néanmoins vigilants. D’abord Salin après une belle tête de Cardona (55e) puis Larsonneur sur Camavinga après une frappe limpide du jeune français (64e).

Pour débloquer une deuxième mi-temps serrée, quoi de mieux qu’un penalty ? Après une intervention maladroite d’un défenseur brestois sur Bourigeaud, l’arbitre désignait le point de penalty. Clement Grenier ne tremblait pas et donnait l’avantage aux Rennais (1-2, 78e). Le milieu français accompagnait son bon match avec un but décisif. L’ancien joueur de Lyon, qui revient en forme ces dernières semaines, illustre le renouveau de son équipe. Il a su prendre le contrôle du jeu et a plus d’une fois créé des décalages par ses passes. Malgré l’entrée de la nouvelle recrue Jean Lucas et les nombreuses têtes non cadrées de Steve Mounié (82e, 86e) ou sur le poteau (89e), Brest ne réussira pas à revenir au score. Avec cette victoire, Rennes est quatrième de Ligue 1 à égalité de point avec Monaco. Brest reste onzième.

