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Eric Bailly file au Colombus Crew !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Eric Bailly @Maxppp

Libre depuis la fin de son aventure au Real Oviedo, Eric Bailly a trouvé un nouveau point de chute. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, aujourd’hui âgé de 32 ans, va poursuivre sa carrière en Major League Soccer. L’international ivoirien, passé notamment par Villarreal, Manchester United et Besiktas, s’est officiellement engagé avec le Columbus Crew, où il tentera de relancer une carrière freinée ces dernières saisons par les blessures.

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Le club américain a officialisé sa signature ce vendredi : « Le Columbus Crew a recruté le défenseur Eric Bailly, agent libre, qui évoluait récemment au Real Oviedo (Espagne) et cumule 12 saisons d’expérience en Liga et en Premier League anglaise. Bailly, dont le contrat est garanti jusqu’en juin 2027 avec des options pour les saisons 2027-2028 et 2028-2029 de MLS, occupera une place de joueur étranger dans l’effectif et rejoindra officiellement le Crew après réception de son certificat de transfert international et de son visa P-1. » Une nouvelle aventure débute donc pour l’ancien Marseillais de l’autre côté de l’Atlantique.

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