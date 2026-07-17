Eric Bailly file au Colombus Crew !

Libre depuis la fin de son aventure au Real Oviedo, Eric Bailly a trouvé un nouveau point de chute. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, aujourd’hui âgé de 32 ans, va poursuivre sa carrière en Major League Soccer. L’international ivoirien, passé notamment par Villarreal, Manchester United et Besiktas, s’est officiellement engagé avec le Columbus Crew, où il tentera de relancer une carrière freinée ces dernières saisons par les blessures.

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The Columbus Crew have acquired defender Eric Bailly, who most recently played for Spain’s Real Oviedo and possesses 12 seasons of experience combined between La Liga and the English Premier League.



📰: https://t.co/2f7Cw8dw7z pic.twitter.com/KoT3IZIDgP — The Crew (@ColumbusCrew) July 17, 2026

Le club américain a officialisé sa signature ce vendredi : « Le Columbus Crew a recruté le défenseur Eric Bailly, agent libre, qui évoluait récemment au Real Oviedo (Espagne) et cumule 12 saisons d’expérience en Liga et en Premier League anglaise. Bailly, dont le contrat est garanti jusqu’en juin 2027 avec des options pour les saisons 2027-2028 et 2028-2029 de MLS, occupera une place de joueur étranger dans l’effectif et rejoindra officiellement le Crew après réception de son certificat de transfert international et de son visa P-1. » Une nouvelle aventure débute donc pour l’ancien Marseillais de l’autre côté de l’Atlantique.