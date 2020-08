Arturo Vidal cartonne encore le Barça et ouvre la porte à la Juve

Cet été, le FC Barcelone va tourner une page. Outre le dossier Lionel Messi, qui tient en haleine toute la planète football, les Catalans devraient voir partir Luis Suarez, sur qui Ronald Koeman ne compte pas, Ivan Rakitic, mais aussi Arturo Vidal. « J'ai déjà parlé avec Koeman, ce dimanche 30 nous reviendrons et nous verrons ce qui se passera », a indiqué l'international chilien dans un entretien accordé à La Tercera.

Nous vous relayions, ce dimanche, déjà son petit tacle envers le Barça, mais l'ancien du Bayern Munich notamment ne s'est pas arrêté en si bon chemin : « Barcelone doit changer beaucoup de choses. Une équipe, que je pense être la meilleure du monde, ne peut pas avoir 13 joueurs professionnels plus des mineurs. Non pas parce que (les jeunes) ne méritent pas d'être là, mais dans cette équipe, ils doivent se battre pour savoir qui est le meilleur et qui doit jouer. Toutes les équipes ont 23 joueurs pour se battre pour le poste, grandir et s'améliorer chaque jour, mais quand ils n'avancent pas, quand vous pensez qu'avec votre ADN vous pouvez toujours gagner, vous vous trompez. Il y a de très bons joueurs, nous avons Messi qui est numéro un et qui est extraterrestre, mais il a besoin d'aide, il a besoin de joueurs qui améliorent l'équipe et donnent de meilleurs résultats ».

Il aimerait retrouver Pirlo

Mais alors, où peut bien atterrir le Chilien, annoncé donc dans la - longue - liste des éventuels partants ? Depuis de longues semaines, on annonce un éventuel retour en Italie, lui qui a bien connu la Juventus (2011-2015). Mais ce serait plutôt pour retrouver Antonio Conte, qu'il a connu chez les Juventini, et qui entraîne maintenant l'Inter. Toutefois, l'arrivée sur le banc de la Vieille Dame d'Andrea Pirlo pourrait changer la donne.

En effet, dans l'interview susmentionnée, il évoque des éventuels contacts avec la Juve. « Pirlo était incroyable quand il jouait, imaginez-le en tant qu'entraîneur. Si lui ou la Juventus m'appelle, je serai content, mais il faut être calme. Si cela arrive, cela arrive. J'ai beaucoup d'affection pour la Juventus et Andrea », a-t-il ainsi commenté. La Serie A pourrait donc bientôt le retrouver !