Teddy Teuma vers un retour en Belgique

Par Maxime Barbaud
1 min.
Teddy Teuma avec le Stade de Reims @Maxppp

Revenu en odeur de sainteté au Stade de Reims, Teddy Teuma vit peut-être ses dernières heures en Champagne. Le milieu de terrain de 32 ans, auteur de 4 buts et de 5 passes décisives en 14 rencontres de Ligue 2, est tout proche d’un retour en Belgique, selon Sud Info. Le Standard lui fait les yeux doux et un accord avec le joueur est en passe d’être bouclé.

L’ancien de l’Union Saint-Gilloise viendrait pour un contrat de six mois mais avec une option de prolongation. Mieux encore, il débarquerait libre depuis la Marne, à condition qu’il trouve un terrain d’entente avec Reims. Son contrat actuel court jusqu’en 2027. Des négociations entre le joueur et son club sont toujours en cours.

Pub. le - MAJ le
