Ligue 1 : Nantes plonge un peu plus Montpellier dans la crise, Angers coule face à Clermont, Reims et Toulouse tenus en échec

Comme chaque dimanche après-midi, nous avions droit au traditionnel multiplex de Ligue 1 dans le cadre de la 19e journée du championnat, avec quatre rencontres importantes pour la deuxième partie de tableau, notamment la lutte pour le maintien puisque trois équipes étaient concernées : Angers, lanterne rouge, et Montpellier, à deux points du premier relégable Strasbourg, recevaient respectivement Clermont et Nantes tandis que Brest, 18e, se déplaçait sur la pelouse de Toulouse. La dernière rencontre voyait s’opposer Reims et Nice, collés au classement (10e et 11e) pour espérer retrouver le top 10 à l’issue de ce week-end.

À Auguste-Delaune, les Champenois dominaient les Aiglons en début de match par le biais de leur serial buteur Balogun (1e), suivi d’Agbadou (31e) et Ito (36e). Le Gym profitait néanmoins de quelques erreurs défensives adverses, sans réel succès dans le dernier geste (22e, 45e). Les hommes de Digard, dangereux dans le second acte grâce à Gaëtan Laborde, pas assez précis (48e), pensaient obtenir un penalty mais l’arbitre, aidé par la VAR, ne donnait rien. Balogun (83e) et Pépé (85e) se répondaient coup sur coup mais manquaient d’efficacité.

Angers coule, Toulouse cale

Direction le Midi-Pyrénées et le Stadium Municipal, où le Téfécé accueillait le Stade Brestois. Après sa grosse victoire à Auxerre en milieu de semaine, les Violets se faisaient surprendre par la formation bretonne, qui ouvrait le score grâce à Steve Mounie, qui venait détourner une frappe cadrée dans la surface. Il fallait attendre la seconde période et la fin de l’heure de jeu pour voir le Marocain Zakaria Aboukhlal remettre les deux équipes à égalité, pour son 2e but en 2 matches. Montpellier, hôte de Nantes, coulait un peu plus après sa défaite cuisante à domicile (3-0), les Canaris bénéficiant même d’une double supériorité numérique en fin de rencontre.

L’Angers SCO, bon dernier au classement, n’arrivait pas à se sortir de sa spirale négative et tombait à domicile face à Clermont. Elbasan Rashani débloquait d’abord la marque avant la pause (40e) avant que Neto Borges ne double la mise dans la foulée du retour au vestiaire. Sur un service de Nabil Bentaleb, Sofiane Boufal réduisait l’écart pour son deuxième match après son retour mais n’évitait pas une quatrième défaite de rang en championnat, qui les relègue à 5 points de l’AJ Auxerre, avant-dernier, et à 7 unités du premier non-relégable Strasbourg.

Les résultats complets du multiplex

Montpellier 0-3 Nantes : Girotto (45+12e), Mostafa M. (81e), Blas (84e)

Angers 1-2 Clermont : Boufal (80e) / Rashani (40e), Neto Borges (47e)

Reims 0-0 Nice

Toulouse 1-1 Brest : Aboukhlal (65e) / Mounie (18e)