Ligue des Champions : la qualification du Real Madrid fait un énorme scandale en Espagne

En réussissant l’exploit de marquer un tir au but des deux pieds, Julian Alvarez ne va peut-être pas entrer dans le Guinness Book des records, mais depuis hier soir, son geste est en tout cas sur toutes les lèvres en Espagne. Ce matin, il suffit de parcourir les grands sites de sports ibériques pour réaliser l’ampleur suscitée par l’élimination controversée de l’Atlético de Madrid face au Real Madrid (2-2 score cumulé, 2-4 t.a.b), en 1/8es de finale de C1.

Le champion du monde argentin, auteur du deuxième tir au but de son équipe hier soir après 120 minutes irrespirables, avait finalement vu le but se refuser à lui sur décision du VAR. Une scène tellement rare, qui a même suscité l’étonnement d’Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni après la rencontre. «C’est une séance de tirs au but assez bizarre, c’est la première fois que je vois une personne faire deux touches avant de tirer un penalty», exprimait le premier au micro de Canal. Sur les radios espagnoles, cet épisode a donné lieu à des discussions et des débats encore plus enflammés.

«Si c’était le Real Madrid, c’était direction la Super Ligue demain»

Dans l’émission El Larguero de la Cadena Ser, le journaliste espagnol Manu Carreno a par exemple exprimé son incompréhension, reprochant un manque de transparence du VAR, qui n’a pas rendu public les échanges avec l’arbitre du match, Szymon Marciniak, ayant débouché sur cette décision : «si nous sommes des milliers ici et PERSONNE n’est au courant de la raison pour laquelle le tir au but est véritablement refusé…» Dans l’émission Carrusel Deportivo, l’ancien arbitre Eduardo Iturralde González a aussi réclamé plus de transparence : «je ne crois pas aux complots, je pense qu’il l’a touchée deux fois. Mais il aurait été bon, en parlant de transparence, de montrer l’image où la VAR dit à l’arbitre que le but doit être refusé.»

Dans El Partidazo de Cope, le commentateur Juanma Castaño a ajouté : «si ce scénario avait eu lieu au préjudice du Real Madrid, c’était direction la Super League demain. » Le présentateur espagnol, Gonzalo Miró, était aussi incrédule dans l’émission Tiempo de Juego de la Cadena Cope : «je réfléchis encore à ce qui s’est passé, car je ne comprends pas. Et si je me souviens bien d’avoir regardé du football, je n’ai jamais vu ça de ma vie. Ce sera comme ça, je ne discute pas. Il faudra que je vois une image où l’on voit Julián Álvarez toucher deux fois le ballon sur le tir ; je ne l’ai pas vu, je ne le vois pas sur le ralenti». L’ancien joueur Kiko Narvaez y est allé encore plus fort dans l’émission El Larguero : «c’est vraiment honteux qu’en 2025, nous vérifions 35 minutes pour savoir si Julian a touché le ballon deux fois ou non. En tant que téléspectateur, on doit avoir accès à une loupe. La raison des soupçons, c’est qu’ils ne publient pas les images » En conférence de presse, Diego Simeone s’est quant à lui consolé avec le silence des journalistes : «si quelqu’un a vu que Julian avait touché le ballon deux fois, qu’il lève la main. » Personne n’a réagi.