Real Madrid : Carlo Ancelotti envoie un message fort à Pep Guardiola

Rien ne va à Manchester City ! Le club mancunien a concédé sept revers sur ses dix derniers matchs, dont le dernier en date face à la Juventus (2-0), en Ligue des Champions, ce mercredi. Interrogé sur la mauvaise phase que passent Pep Guardiola et ses troupes, Carlo Ancelotti ne s’inquiète pas réellement de voir City être autant dans le dur et pense que Guardiola ne peut pas non plus contrôler le scénario des rencontres.

« Je ne lui donne aucun conseil, non. Mon opinion sur lui ne change pas en raison des derniers résultats. Il a été un innovateur. Nous pouvons contrôler beaucoup de choses, mais pas le résultat des matches », a indiqué l’entraineur du Real Madrid en conférence de presse, à la veille de Rayo Vallecano-Real Madrid, en Liga.