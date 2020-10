Andrea Pirlo s'enflamme pour Ansu Fati et Dejan Kulusevski

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir va nous offrir un choc au sommet entre la Juventus d'un côté et de l'autre le FC Barcelone. Deux équipes qui ont débuté respectivement leur campagne de Ligue des Champions avec des victoires 2-0 contre le Dynamo Kiev et 5-1 contre Ferencvaros. En vue de cette rencontre contre les Catalans, le coach de la Juventus, Andrea Pirlo a été interrogé en conférence de presse. Il est revenu notamment sur deux grands espoirs du football mondial. D'un côté Dejan Kulusevski pour la Vecchia Signora et de l'autre Ansu Fati pour le FC Barcelone.

Et le technicien italien n'a pas manqué de mettre en avant ces deux grands Espoirs : «ce sont deux joueurs jeunes, mais différents, Kulusevski aime avoir le ballon dans les pieds, alors que Fati aime prendre la profondeur. Ce sont deux garçons de très grand potentiel et ils jouent avec les deux plus grands joueurs de notre époque, ils ont la possibilité d'apprendre tous les jours auprès d'eux.»