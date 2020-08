Le mercato de l'OGC Nice est loin d'être fini !

L'OGC Nice file à 100 à l'heure quand le reste des clubs français, forcément impactés par la crise du coronavirus, avance au ralenti. On parle évidemment du mercato estival, jusqu'à présent rondement mené par le club azuréen, bien aidé par la bonne santé financière de son propriétaire Ineos. Six recrues ont débarqué sur la Côte d'Azur, Morgan Schneiderlin, Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Hassane Kamara, Amine Gouiri, Rony Lopes. Un savant mélange de jeunesse et d'expérience, de joueurs confirmés, d'espoirs et d'autres à la relance.

La suite après cette publicité

Mais il faut croire que ce n'est pas fini. En effet, selon les informations de Nice-Matin, deux recrues supplémentaires pourraient débarquer dans les prochaines semaines, rendant encore plus exceptionnel le mercato niçois. Il s'agit de Jordan Lotomba, pour lequel un accord avait été trouvé avec les Young Boys de Berne, qui ont encore une journée de championnat à disputer. Le latéral droit de 21 ans devrait arriver dans la foulée à Nice, en échange d'un chèque compris entre 6 et 7 M€.

Cyprien et Hérelle, deux bannis qui attendent preneur

Outre Lotomba, Patrick Vieira, l'entraîneur niçois, pourrait encore demander un renfort offensif pouvant évoluer sur l'aile gauche. Claude-Maurice, Maolida et Gouiri peuvent occuper ce poste, mais le premier peut aussi jouer un cran plus bas et les deux suivants peuvent évoluer sur tout le front de l'attaque. Le recrutement d'un spécialiste du poste n'est pas exclu, preuve que Nice a encore des ressources financières.

Des ressources qui pourraient être gonflées par quelques ventes. Depuis la reprise de l'entraînement, Vieira se passe volontairement de son défenseur central Christophe Hérelle (27 ans) et de son milieu de terrain Wylan Cyprien (25 ans), non retenus dans les différents stages de pré-saison. Les deux hommes ont des bons de sortie, et ne sont surtout plus désirés par Vieira, qui leur reproche un manque de sérieux durant la saison passée. Nice attend entre 5 et 6 M€ pour le défenseur, 15 M€ pour le milieu de terrain suivi par l'OL dans le cas où Aouar devait quitter le club cet été. Ça va encore bouger à Nice !