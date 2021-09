Antoine Griezmann revient à l'Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

Retour à l'envoyeur. Deux ans après son arrivée pour 120 M€, le FC Barcelone renvoie Antoine Griezmann (30 ans) à l'Atlético de Madrid. Les deux clubs sont tombés d'accord dans les dernières heures de ce mercato estival. Après avoir étudié de possibles échanges avec Saul Ñiguez (26 ans), finalement partant pour Chelsea, ou encore João Félix, déclaré intransférable par les Rojiblancos, les deux écuries se sont finalement entendues sur un prêt d'une année plus une supplémentaire en option.

«Le joueur français redevient un joueur rojiblanco après l'accord conclu entre l'Atlético et Barcelone pour son prêt pour une saison avec l'option d'une autre prorogeable par l'une ou l'autre des parties», précise le communiqué des Colchoneros envoyé dans la nuit de mardi à mercredi. De son côté, le FC Barcelone a précisé dans son communiqué que l'Atlético dispose «d'une option d'achat obligatoire» dans cette opération. Le club de la capitale devrait débourser 40 M€, assortis d'environ 10 M€ de bonus, pour «Grizi».

🚨 𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 !!

Agreement between Barça and Atlético Madrid for the loan of @AntoGriezmann