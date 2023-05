Un gros club européen ouvre ses portes à Cristiano Ronaldo !

La suite après cette publicité

C’est devenu une constante depuis quelques semaines déjà, et les médias s’en régalent : Cristiano Ronaldo n’hésite pas à montrer sa frustration lors des matchs d’Al Nassr, s’en prenant aux arbitres, à ses partenaires et même au staff technique de son équipe. Des gestes d’humeur qui font parler dans le pays du Golfe… Son niveau de prestation a d’ailleurs un peu baissé, et il n’a inscrit qu’un petit but sur les quatre dernières sorties de son équipe.

Une situation un peu compliquée pour le Portugais, qui aurait en plus quelques problèmes avec sa compagne dans sa vie privée. Et voilà qu’un gros club européen serait prêt à le faire revenir… Comme l’indique Defensa Central, ce club, c’est le Real Madrid ! Mais attention, Pérez ne le veut pas forcément en tant que joueur, mais plus en tant que dirigeant ou ambassadeur.

À lire

Jude Belligham clashe Manchester City, l’avenir de Thomas Müller remis en doute au Bayern Munich

Pas en tant que joueur

Le média précise que Florentino Pérez souhaite que la légende portugaise revienne à la maison tôt ou tard. La relation entre les deux hommes, un temps compliquée, est désormais optimale. Il pourrait aussi lui proposer d’entraîner chez les jeunes du club, comme il l’a fait pour certains grands noms comme Raul, Arbeloa, Guti ou Xabi Alonso, qui ont pu avoir leurs premières expériences de coach au sein de la Maison Blanche.

La suite après cette publicité

Les portes du Real Madrid lui sont donc ouvertes, et le joueur est conscient qu’il sera toujours bienvenu au Bernabéu. Il serait d’ailleurs toujours supporter du Real Madrid, et adore la ville. Reste donc à voir quels seront ses plans d’avenir, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2025 en Arabie Saoudite…