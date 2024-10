EdF : Marcus Thuram à la pointe de l’attaque contre la Belgique

De passage en conférence de presse, ce dimanche, à la veille de Belgique – France, Didier Deschamps a annoncé qu’il effectuera peu de changements par rapport à l’équipe alignée d’entrée contre Israël (1-4), ce jeudi. « On n’est pas dans la même configuration qu’en septembre. On avait deux matches en trois jours et des joueurs qui n’étaient pas à 100 %. Il y aura quelques changements lundi, mais pas huit comme en septembre entre les deux matches », avait-il indiqué.

L’un des changements prévus par le sélectionneur des Bleus concerne l’attaque. D’après L’Équipe, Marcus Thuram devrait être aligné à la pointe de l’attaque tricolore, à la place de Randal Kolo Muani. Touché à la cheville, l’avant-centre de l’Inter Milan n’avait pas disputé la moindre minute en Hongrie, cette semaine. Il devrait être positionné d’entrée aux côtés de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé.