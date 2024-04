LdC, PSG : Javier Pastore promet un Kylian Mbappé d’enfer au Barça

Dos au mur après sa défaite 3-2 face à Barcelone au Parc des Princes mercredi, le PSG va vite devoir se remettre la tête à l’endroit. Pas besoin de se lancer dans des comptes d’apothicaire : les joueurs de Luis Enrique n’auront de toute façon pas d’autre choix que de s’imposer mardi, lors de la manche retour en Catalogne, pour espérer se hisser en demi-finale de Ligue des Champions. Un défi pas insurmontable aux yeux de Javier Pastore, qui promet un Kylian Mbappé des grands soirs et un PSG à la hauteur du rendez-vous.

«Je suis persuadé qu’on va voir un grand Mbappé mardi, a confié l’ancien international argentin au Parisien. Le connaissant un peu, c’est le joueur qui aura le plus d’envie de se qualifier. Avec la nécessité qu’a le PSG de marquer, il va prendre ses responsabilités et faire un très grand match. À l’aller, il a quand même été dangereux à deux ou trois reprises. Le problème, c’est qu’on est habitués à ce que chacune de ses actions se termine par un but. Il n’y a aucune raison de douter de lui. Il va répondre présent (…) Si le PSG a les armes pour renverser la situation ? Sans aucun doute. Le PSG peut aller très loin dans la compétition. Il est en phase de construction mais je le sens déjà très fort.»