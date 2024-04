LdC : victoire spectaculaire du Barça sur la pelouse du PSG

Dès l’entame du match, le PSG a eu la maîtrise du ballon avec un pressing très haut. En face, Xavi avait demandé à Yamal de défendre très bas, pour aider Koundé face au duo Mbappé-Mendes. Mais cette domination territoriale et possessive parisienne n’a pas déstabilisé le Barça pour autant. C’est même les Culers qui se sont procuré la première vraie occasion. Sur un contre, Raphinha partait seul au but et il a fallu une intervention spectaculaire de Donnarumma hors de sa surface pour écarter le danger (6e). En réaction, Paris lâchait deux frappes par Lee (7e) et Asensio (11e), mais sans danger pour Ter Stegen. Peu inspiré devant avec un duo Mbappé-Dembélé inoffensif et incapable de faire des différences individuelles, le club de la capitale a laissé le Barça revenir tranquillement dans son match. Tranquillement, parce que les Catalans n’ont pas eu à forcer pour mettre la défense parisienne dans la difficulté.

Grâce à un Lewandowski impérial en pivot, les hommes de Xavi ont profité du marquage très naïf de Beraldo sur le Polonais pour s’engouffrer dans les trous laissés par le Brésilien. En trois minutes, les Culers ont d’ailleurs failli faire la différence si Mendes n’avait pas sauvé sur sa ligne une tête de Lewandowski (20e) et si Donnarumma n’avait pas sorti le grand jeu sur une frappe de Raphinha (23e). En difficulté sur tous les longs ballons barcelonais, le PSG a logiquement fini par céder. Et encore une fois, à cause d’un mauvais marquage de Beraldo. Monté trop haut pour défendre sur « Lewy », le Brésilien s’est fait prendre par le Polonais qui a immédiatement servi Yamal. Le centre du jeune Espagnol a bien été dévié par Donnarumma, mais Raphinha était présent pour reprendre le cuir et ouvrir le score (0-1, 37e). Cancelo aurait pu aggraver le score juste avant la pause, mais sa frappe passait juste à côté du but parisien (41e). Mené à la pause, le PSG nous refaisait le coup de sa première période ratée face à la Real Sociedad.

Des coups de coaching payants

À la pause, Luis Enrique décidait de changer une chose. Asensio cédait sa place au revenant Barcola. Un choix qui s’est avéré payant. Sur son côté droit, l’ancien Lyonnais dynamitait la défense adverse et le PSG retournait aussi un collectif plus tranchant. C’est alors que le Parc a explosé. En trois minutes, Paris a réussi à renverser la vapeur grâce à un missile du gauche de Dembélé (1-1, 48e) et une frappe croisée de Vitinha (2-1, 51e). Incisif, Barcola aurait pu participer au spectacle, mais sa frappe a fini sur la barre transversale de Ter Stegen (55e). Mais ce soir, les deux coaches ont été inspirés. Après le coup gagnant de Luis Enrique avec Barcola, Xavi lui a répondu en faisant entrer Pedri à l’heure de jeu. Une minute plus tard, le milieu de terrain adressait une merveille de ballon à Raphinha pour le 2-2 (62e). Du rythme, des buts : ce PSG-Barça était dans la lignée des deux quarts de finale spectaculaires d’hier. Et ce n’était pas terminé.

À la 70e minute, il a fallu un grand Araujo pour stopper une percée de Barcola, avant que le poteau de Ter Stegen ne contrarie une frappe enroulée de Dembélé (75e). Dans ce match riche en émotions, on est alors passé du réveil tonitruant du PSG au réalisme catalan. Avec, encore une fois, un coup de coaching payant pour Xavi. Deux minutes après avoir sorti De Jong pour le remplacer par Christensen, l’entraîneur culé a vu le Danois profiter d’une absence de Donnarumma dans sa surface sur un corner pour placer une tête décisive (2-3, 77e). Paris était puni une nouvelle fois pour avoir commis une erreur trop grossière à ce niveau. Les Rouge et Bleu ont eu beau pousser en fin de match, c’est bien le Barça qui est venu prendre l’avantage dans ce quart de finale (2-3). Le match retour en Catalogne dans une semaine s’annonce explosif si les Franciliens veulent se qualifier pour les demi-finales.

