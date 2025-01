Manchester City : les débuts contrastés d’Abdukodir Khusanov

Cet hiver, Manchester City a dynamité le mercato. Auteurs d’une première partie de saison cauchemardesque, les Skyblues ont décidé de faire marcher la planche à billets pour recruter plusieurs joueurs. Ainsi, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov et Omar Marmoush ont débarqué dans le nord de l’Angleterre contre 155 millions d’euros. Montant clairement en puissance depuis des mois avec le RC Lens, Khusanov a été attiré chez les pensionnaires de l’Etihad Stadium contre 50 millions d’euros.

Censé représenter le futur de la défense des Mancuniens, l’Ouzbek a disputé ses premiers entraînements avec ses nouveaux coéquipiers en cours de semaine. Ainsi, ce dernier a pu honorer sa première titularisation ce samedi lors du choc face à Chelsea. Un baptême du feu loin d’être évident pour un joueur qui évoluait encore à l’Energetik Minsk il y a 18 mois. Et forcément, ses débuts ont été très compliqués dans les premières minutes. Novice à un tel niveau, le natif de Tachkent a réalisé une bourde aux énormes conséquences dès les premières minutes de jeu.

Pep Guardiola défend Abdukodir Khusanov

Souhaitant jouer en retrait vers son gardien de la tête, Khusanov n’a pas assez appuyé sa tête et cela a profité à Nicolas Jackson, opportuniste pour servir Madueke face au but vide (4e). Visiblement affecté, le nouveau numéro 45 des Cityzens a perdu un nouveau ballon dangereux sur l’action suivante avant d’écoper d’un carton jaune logique quelques secondes plus tard (5e). Après ces cinq premières minutes absolument cauchemardesques, Khusanov a eu le mérite de se ressaisir. Bien plus consistant par la suite, le joueur de 20 ans a su se ressaisir après ses débuts ratés à travers plusieurs interventions précises et des relances bien senties. Ovationné à sa sortie à la 53e minute, Khusanov a aussi pu compter sur le soutien de son entraîneur à l’issue de la rencontre.

«Ce n’est pas facile pour lui, a admis Guardiola. Il s’entraîne une fois et ensuite il joue contre Jackson, Cole, Madueke et Sancho. C’est un processus quand on achète un joueur aussi jeune. Il apprendra. Ce genre d’actions est la meilleure leçon que l’on puisse tirer. Il ne parle pas anglais donc je ne lui ai pas parlé. Il ira bien. Il n’a participé qu’à une ou deux séances d’entraînement. Je ne voulais pas forcer John [Stones] à revenir de blessure - avec le match de mercredi (contre le Club Bruges). Les joueurs étaient solidaires. C’était très important. N’importe quel joueur peut faire une erreur. Les fans soutiennent toujours les nouveaux joueurs. Il est si jeune. Il va apprendre.» Une chose est sûre désormais : Abdukodir Khusanov aura à cœur de montrer un bien meilleur visage dès la semaine prochaine. Mais l’Ouzbek aura fort à faire contre Arsenal dimanche prochain (17h30).