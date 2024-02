La mairie de Paris va saisir la justice suite aux insultes contre Anne Hidalgo

Samedi, le Paris Saint-Germain a battu le LOSC (3-1) au Parc des Princes. Une belle prestation à domicile, alors que le club travaille en interne pour trouver un nouveau stade. Les conflits avec la mairie de Paris n’ont pas aidé à trouver un terrain d’entente.

Et dans les tribunes du Parc, les supporters parisiens ont manifesté leur mécontentement en insultant la maire de la capitale, Anne Hidalgo. «Hidalgo tue Paris et sa magie», «sans le PSG, le Parc n’a plus de princes» ont été inscrits sur des banderoles. Tout autre message de ce genre aurait entraîné une sanction pour le PSG. Ainsi, l’adjoint à la mairie de Paris, Pierre Rabadan, a annoncé qu’il allait saisir la LFP et la justice «pour que des sanctions soient prises».

