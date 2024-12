Coupe du Roi : l’Atlético a eu très chaud face à une D4

L’Atlético de Madrid a bien failli imiter l’Espanyol et Villarreal en Coupe du Roi et mordre la poussière face à une équipe largement inférieure. Opposé à Cacereño, leader de son championnat de 4e division, le club de la capitale a eu toutes les peines du monde à passer ce 2e tour mais a fini par l’emporter 3-1. Antoine Griezmann a été laissé au repos.

Les amateurs ont en effet ouvert le score à la demi-heure de jeu par Alvaro Merencio (30e), et ont longtemps cru en leur exploit. Seulement, Clément Lenglet à la 83e a remis tout le monde à égalité, bonifié par l’expulsion dans la foulée pour un second avertissement de Sancho (85e). À dix contre onze, les locaux ont craqué sur des buts de De Paul (90e+2) et d’Alvarez (90e+5) dans le temps additionnel.